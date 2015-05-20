Dalla sicurezza online all’IA: corsi gratuiti al via a Grottammare Scatteranno a partire dalla prossima settimana

Sicurezza digitale, Spid e intelligenza artificiale senza più segreti: parte la prossima settimana a Palazzo Ravenna un ciclo di corsi gratuiti promosso da Bussola Digitale della Regione Marche.

Il progetto mira a potenziare le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso consapevole della tecnologia e dei servizi online. L’iniziativa è finanziata da “Dritti al punto” un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

Le lezioni si terranno ogni martedì mattina, da marzo a fine maggio, nella Sala Consiliare, dalle 9.30 alle 12. Il programma si articola in 4 moduli tematici, ciascuno suddiviso in tre livelli di approfondimento (principiante, intermedio, avanzato).

Il calendario completo è il seguente:

• Informazioni e dati (3, 10, 17 marzo): navigazione sicura, gestione cloud, backup e protezione dati.

• Comunicazione e collaborazione (24, 31 marzo, 7 aprile): smartphone, social, identità digitale (SPID, CIE) e servizi della Pubblica Amministrazione.

• Creazione di contenuti (14, 21, 28 aprile): documenti, fogli di calcolo, presentazioni e strumenti di intelligenza artificiale.

• Sicurezza informatica (5, 12, 19 maggio): protezione personale, phishing, home banking e IT-wallet.

La partecipazione è libera e gratuita, senza obbligo di frequenza. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato. È tuttavia obbligatoria la prenotazione tramite i contatti indicati di seguito o registrandosi sul sito ufficiale di Bussola Digitale.

Parallelamente ai corsi, si ricorda che è sempre attivo al piano terra del palazzo municipale lo Sportello di facilitazione digitale, con orario 9-13 e 14-18, sempre il martedì.

Info e prenotazioni:

in sede, rivolgendosi al Punto di facilitazione digitale; al numero 071.8064737;

https://bussoladigitale.regione.marche.it/bussoladigitale.regione.marche.it