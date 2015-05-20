Detenuto trovato privo di vita nel carcere ascolano di Marino del Tronto Inutile ogni tentativo di soccorso nei confronti della vittima, un 23enne di origini molisane

Tragico ritrovamento nella mattinata di martedì 24 febbraio nel carcere ascolano di Marino del Tronto: un detenuto di 23 anni è infatti deceduto all’interno della cella dov’era recluso.

A lanciare l’allarme intorno alle ore 6.30 è stato il suo compagno di cella. Il giovane, un cittadino italiano di origini molisane, è stato trovato ormai privo di vita: i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, del quale restano ancora da chiarire le cause. Per tale motivo la salma del 23enne sarà ora sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.