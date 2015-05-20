Il Comune di Monteprandone cerca sponsor per gli eventi in programma nel 2026 Le proposte possono essere presentate fino al 20 marzo

Il Comune di Monteprandone intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare la realizzazione dei eventi e opere istituzionali che saranno realizzate nel corso del 2026. E’ stato pertanto pubblicato un avviso finalizzato a promuovere il territorio e le sue peculiarità nonché creare occasioni di socializzazione.

Vi sono una serie di iniziative culturali e turistiche già individuate su cui indirizzare la domanda di sponsorizzazione: calendario manifestazioni estive (Festival letterario Piceno d’Autore, Concerti ed eventi musicali primaverili ed estivi), promozione dei prodotti enogastronomici e delle tipicità locali, promozione dei Borghi più Belli d’Italia e del Borgo a colori, Festa del Patrono, Festività natalizie, murales, a cui possono aggiungersi anche altri eventi organizzati da soggetti terzi con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Le offerte di sponsorizzazione potranno essere sotto forma di sponsorizzazione finanziaria a copertura di parte dei costi sopra descritti o di natura tecnica, sotto forma di fornitura di beni e servizi o altre utilità. L’individuazione degli sponsor è basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità.

Possono rispondere all’avviso operatori economici (aziende e imprese singole e associate), compresi enti del Terzo Settore (associazioni, enti, fondazioni, imprese sociali, cooperative) e istituzioni in genere, nonché singoli liberi professionisti.

Il Comune di Monteprandone si impegna nella promozione del logo e del messaggio dello sponsor tramite i canali di promozione (brochure, manifesti, sito web, conferenza stampa, stampa locale ecc.) utilizzati per le iniziative sponsorizzate dagli operatori economici.

Le proposte di sponsorizzazione, redatte su apposita modulistica e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune entro le ore 13 di venerdì 20 marzo 2026 tramite invio per PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.monteprandone@emarche.it o spedizione o consegna a mano all’Ufficio Protocollo in piazza dell’Aquila a Monteprandone, durante gli orari di apertura al pubblico.

Modulistica e avviso sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Cultura, al seguente numero di telefono 0735710930 o scrivendo una mail a: urp@comune.monteprandone.ap.it.