Grottammare e l’Arancio Biondo del Piceno protagonisti di Linea Verde
In onda su Rai 1 domenica 1° marzo alle ore 12.20
È stato anticipato a domenica 1° marzo l’appuntamento televisivo che porterà il centro storico di Grottammare e l’Arancio Biondo del Piceno nelle case degli italiani, attraverso le telecamere Rai di Linea Verde.
Come annunciato, la realizzazione è avvenuta nelle settimane scorse da parte di una troupe Rai diretta dal regista Ciro D’Aniello, giunta nel Piceno per registrare una puntata dedicata ai Carnevali storici.
Le riprese effettuate a Grottammare, con set principale nel borgo e incursioni sul lungomare, rappresentano una finestra speciale sul paesaggio e sull’eccellenza agrumicola che lo identifica: l’Arancio Biondo del Piceno.
A guidare il racconto, in onda alle 12.20 su Rai 1, saranno Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, affiancati dalla food editor Ilaria Cappellacci per l’approfondimento dedicato alla cultura gastronomica.
La produzione, coordinata da Alessandra Izzo, ha visto il coinvolgimento di realtà del territorio che hanno contribuito alla piena riuscita delle riprese.
