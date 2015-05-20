San Benedetto, 28enne denunciato per spaccio
È stato trovato in possesso di hashish in occasione dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza
277 Letture0 commenti
Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha eseguito dei controlli nei pressi della stazione ferroviaria, impiegando in tal frangente anche il cane antidroga Nasly.
Tra i fermati anche un 28enne di origini pakistane, che dopo aver attirato l’attenzione dell’unità cinofila ha consegnato di sua spontanea volontà una modica quantità di hashish.
Dopo questa prima scoperta, le Fiamme Gialle hanno deciso di perquisire anche l‘abitazione del giovane, dov’è stato rinvenuto un quantitativo maggiore della stessa sostanza illecita, immediatamente posta sotto sequestro. Per il protagonista della vicenda si è configurata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!