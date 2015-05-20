Prendono il via a Monteprandone i corsi del progetto “Bussola Digitale” Si inizia venerdì 6 marzo

133 Letture Cronaca

Al Centro Pacetti di Monteprandone sono in arrivo nuovi corsi gratuiti del progetto Bussola Digitale della Regione Marche. Si tratta del percorso formativo “Regione Marche: Bussola Digitale forma con DigComp”, finanziato da “Dritti al Punto” un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

Nel mese di marzo saranno tre gli incontri del ciclo “Orientarsi nel digitale: internet, dati e cloud senza paura” e saranno corsi di alfabetizzazione su informazione e dati.

Si partirà venerdì 6 marzo con l’incontro dal titolo “I primi passi online. Navigare in sicurezza e conoscere browser, Internet e cloud”. Si proseguirà venerdì 13 marzo con l’incontro dal titolo “Gestire i propri dati. Archiviazione digitale e uso consapevole del cloud”. Si concluderà venerdì 20 marzo con l’appuntamento inerente “Mettere al sicuro le informazioni. Backup, trasferimento e protezione dati”.

Tutti gli incontri si terranno dalle 14:30 alle 17 al Centro Pacetti, in via San Giacomo n. 107 a Centobuchi di Monteprandone.

I corsi sono pensati per tutti i cittadini, sono gratuiti e hanno la finalità di accrescere le competenze digitali dalla popolazione, riducendo il divario digitale tra generazioni.

È fortemente raccomandata la partecipazione previa prenotazione tramite il sito bussoladigitale.regione.marche.it, oppure contattando lo 071-8064715, oppure recandosi al Punto di Facilitazione presso il Centro Pacetti il giorno del corso.