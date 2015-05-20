Appuntamento ad Ascoli con “Tributo a Morricone Film History” Venerdì 6 marzo al teatro Ventidio Basso

132 Letture Cultura e Spettacoli

Un’orchestra di 40 elementi con coro di voci per interpretare le più belle colonne sonore della storia del cinema. Questo è Tributo a Morricone Film History: uno spettacolo tributo, interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone, che andrà in scena al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il prossimo 6 marzo alle 21:00 e al Teatro la Fenice di Senigallia i prossimi 7 e 8 marzo alle 21:00. Organizzazione a cura di Best Eventi.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com. Info: 085.9047726 www.besteventi.it.

Tributo a Morricone Film History è un successo assoluto in tutta Italia. Lo show ripercorre le tappe salienti della carriera del Maestro: dalle prime collaborazioni con Sergio Leone fino alle musiche realizzate per Hollywood che hanno consacrato il compositore quale icona mondiale con una stella sulla Walk Of Fame.

Sul palco, a parte i 40 elementi di orchestra, anche 50 coristi a omaggiare le composizioni di Morricone: EVO Ensemble Vocale Ambrosiano, Musici Cantori di Milano e Coro Carducci diretti da Mauro Penacca.

Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del Maestro, ma anche di ricordare il percorso storico delle sue creazioni, grazie a grafiche e videoproiezioni che seguiranno l’evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni sessanta al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Direttore d’Orchestra: Simone Giusti

Soprano: Costanza Gallo

Regia: Emiliano Galigani

Brani tratti da: Metti una sera a cena / Indagine su di un cittadino… / Giù la testa / Sacco e Vanzetti / Per qualche dollaro in più / Per un pugno di dollari / Il buono, il brutto e il cattivo / C’era una volta il west / Il clan dei siciliani / The Hateful eight / Nuovo Cinema Paradiso / Mission / C’era una volta in America / La leggenda del pianista sull’oceano ed altri …