Barca a vela in avaria soccorsa al largo di Cupra Marittima Due le persone soccorse dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di martedì 24 febbraio è pervenuta presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto una richiesta di soccorso da parte di una barca a vela in difficoltà: navigando al traverso del litorale di Cupra Marittima a circa due miglia dalla costa, l’equipaggio si è ritrovato in una situazione di criticità da dover affrontare.

Avaria al motore ed assenza di vento: due variabili che non erano state considerate durante la pianificazione del viaggio da Giulianova a Chioggia.

Immediato il coordinamento da parte della Sala Operativa che, considerata l’impossibilità di manovra da parte dell’unità alla deriva, ha disposto l’impiego di un dispositivo navale.

In pochi minuti sono giunte in zona operazioni due unità della Guardia Costiera: la motovedetta SAR CP 843 e l’unità veloce di polizia marittima CP731. Prestando la necessaria assistenza all’imbarcazione ed ai due velisti è stato scongiurato ogni pericolo per la vita umana in mare e ripristinata la sicurezza della navigazione.

Ancora una volta, la perfetta sinergia tra la prontezza della Sala Operativa e la rapidità d’intervento dei mezzi nautici ha permesso di limitare i tempi di reazione, garantendo una risoluzione dell’emergenza in totale sicurezza.

Una sinergia che è il frutto di tantissime ore di addestramento.

Proprio come accadrà domani mattina (giovedì 26 febbraio), quando si terrà una esercitazione marittima complessa che integrerà scenari di antincendio marittimo, ricerca e soccorso ed antinquinamento. La simulazione prevedrà la gestione di un’emergenza originata da un sinistro marittimo, con conseguente incendio a bordo dell’unità ed infortunio di alcuni membri dell’equipaggio, nonché il contenimento dello sversamento di idrocarburi nell’ambiente marino e costiero.