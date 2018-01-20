Infortunio sul lavoro a Colli del Tronto, grave un operaio
Trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette di Ancona, rischierebbe l'amputazione di una gamba
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Soccorritori in azione nella mattinata di giovedì 19 marzo a Colli del Tronto, dove un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.
L’uomo si trovava in un cantiere situato in contrada Morrice quando, secondo una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine, ha subito un grave trauma da schiacciamento agli arti inferiori.
Soccorso dal personale sanitario del 118, il ferito è stato poi trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le ferite riportate sarebbero tali da far temere l’amputazione di una gamba.
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