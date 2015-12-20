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Ascoli Piceno, giovane denunciato per spaccio di hashish

Fermato in centro storico dalla Guardia di Finanza, aveva con sé duemila euro in contanti

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foto Guardia di Finanza

I controlli eseguiti nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza nel centro di Ascoli Piceno hanno portato alla denuncia di un giovane, già noto alle forze dell’ordine.

Il soggetto in questione, un 24enne di origini algerine, si trovava su un monopattino elettrico quando, alla vista delle Fiamme Gialle, ha tentato invano di far perdere le proprie tracce.

Fermato dopo pochi metri di fuga, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish, di circa 2.000 euro in contanti e di un bilancino di precisione; all’interno della sua abitazione è stato inoltre rinvenuto un coltello con evidenti tracce di stupefacenti. Al termine delle procedure del caso, per il giovane è dunque scattata una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Venerdì 20 marzo, 2026 
alle ore 18:12
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