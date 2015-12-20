Ascoli Piceno, donna di 47 anni trovata priva di vita nella sua abitazione
La tragica scoperta è stata fatta in via Giotto nel pomeriggio di lunedì 23 marzo: inutili i soccorsi per Marika Di Paolo
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Una donna di 47 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Ascoli Piceno: la tragica scoperta risale al pomeriggio di lunedì 23 marzo.
La vittima, Marika Di Paolo, risultava irreperibile già da qualche ora, motivo per cui i suoi familiari si sono messi in contatto con i soccorritori. I Vigili del Fuoco, intervenuti in via Giotto insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, hanno quindi forzato la serratura della porta dell’appartamento: la 47enne, ormai deceduta, è stata purtroppo trovata riversa a terra in casa. Il cadavere della donna si trova ora presso l’obitorio dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, in attesa di una probabile autopsia per chiarire le cause del decesso.
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