Il talento di Mattia Torre rivive a San Benedetto con la commedia “4 5 6” In scena martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile al teatro Concordia

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Uno dei più divertenti, amari e surreali spettacoli degli ultimi quindici anni è “4 5 6” (Quattro, cinque e sei, NDR), scritto e diretto dall’indimenticabile Mattia Torre (1972-2019). Interpretato da Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e con Giordano Agrusta per la produzione di Marche Teatro con Nutrimenti Terrestri e Walsh, “4 5 6” torna in scena, in uniche date regionali, 31 marzo e 1 aprile al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto nella stagione in abbonamento proposta da Comune e AMAT con contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto.

“4 5 6” è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto.

Nasce dall’idea che l’Italia non è un Paese, ma una convenzione. Che non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per mancanza di comuni aspirazioni.

È una commedia che racconta come proprio all’interno della famiglia – che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante, di difesa dell’individuo – nascano i germi di questo conflitto: la famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura. Racconta la famiglia come avamposto della nostra arretratezza culturale.

Le scene sono di Francesco Ghisu, il disegno luci di Luca Barbati, i costumi di Mimma Montorselli. Assistente alla regia Francesca Rocca, movimenti di scena Alberto Bellandi. Lo spettacolo, che aveva debuttato in prima assoluta a Chiaravalle nel 2011 prodotto da Nutrimenti Terrestri e Walsh con InTeatro, è ora riproposto, insieme a Nutrimenti Terrestri e Walsh, da Marche Teatro. “4 5 6” è parte della serie di RaiTre “Sei pezzi facili – tutto il teatro di Mattia Torre” con la regia televisiva di Paolo Sorrentino.

La stagione sambenedettese si chiude il 18 e 19 aprile con Franco Branciaroli in “Non si sa come” di Luigi Pirandello diretto da Paolo Valerio.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia San Benedetto del Tronto (tel. 0735/588246), Biglietterie AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Inizio spettacoli ore 20.45.