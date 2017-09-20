Forte ondata di maltempo: frane, allagamenti e alberi caduti in tutto il Piceno Le situazioni più serie si sono registrate a Arquata del Tronto e Acquasanta Terme

Numerosi i disagi alla viabilità locale provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul Piceno. Almeno una ventina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dei comandi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Ad Acquasanta Terme, diverse frane hanno reso di fatto irraggiungibile la frazione di Pozza. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per prestare assistenza ai residenti, in attesa che i mezzi messi a disposizione dalla Provincia liberino la strada dai detriti.

Problemi anche ad Arquata del Tronto, in località Trisungo, dove le forti piogge hanno portato all’allagamento di un sottopasso, interrompendo così la circolazione sia verso Roma che verso Ascoli. La viabilità è poi stata ripristinata grazie all’utilizzo di una pompa idrovora.

In tutto il territorio provinciale sono inoltre stati registrati altri episodi quali piccole frane, allagamenti e alberi caduti sulle sedi stradali.