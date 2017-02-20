Chiuso per una notte il tratto dell’A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare Tra lunedì 18 e martedì 19 maggio in entrambe le direzioni

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, verso Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

da: Autostrade per l’Italia