Ascoli, presentazione del libro “Paulie è sul tetto” alla Libreria Rinascita
Venerdì 10 aprile alle 18.30
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Venerdì 10 aprile dalle ore 18.30 presso la libreria RINASCITA di Ascoli Piceno si terrà la presentazione del libro: “Paulie è sul tetto” con l’autore Daniele Paolanti.
Interverranno: Massimo Tamburri, Cinzia Mindoli. Modera Francesca Angelini. Letture ed interpretazioni musicali a cura di Caterina Mascaretti e Daniele Paolanti.
“Paulie è sul tetto” è una storia per ragazzi, destinata a far riflettere sul tema della povertà, del consumismo e del rapporto con i genitori nella preadolescenza. Il protagonista, che vive nell’Inghilterra conquistata dai Beatles, attraversa un percorso che lo aiuterà a capire che per realizzare i propri sogni bisogna lottare e sperare intensamente.
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