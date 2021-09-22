Ascoli, presentazione del libro “Paulie è sul tetto” alla Libreria Rinascita Venerdì 10 aprile alle 18.30

150 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 10 aprile dalle ore 18.30 presso la libreria RINASCITA di Ascoli Piceno si terrà la presentazione del libro: “Paulie è sul tetto” con l’autore Daniele Paolanti.

Interverranno: Massimo Tamburri, Cinzia Mindoli. Modera Francesca Angelini. Letture ed interpretazioni musicali a cura di Caterina Mascaretti e Daniele Paolanti.

“Paulie è sul tetto” è una storia per ragazzi, destinata a far riflettere sul tema della povertà, del consumismo e del rapporto con i genitori nella preadolescenza. Il protagonista, che vive nell’Inghilterra conquistata dai Beatles, attraversa un percorso che lo aiuterà a capire che per realizzare i propri sogni bisogna lottare e sperare intensamente.