Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Ascoli, presentazione del libro “Paulie è sul tetto” alla Libreria Rinascita

Venerdì 10 aprile alle 18.30

150 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Presentazione del libro "Paulie è sul tetto"

Venerdì 10 aprile dalle ore 18.30 presso la libreria RINASCITA di Ascoli Piceno si terrà la presentazione del libro: “Paulie è sul tetto” con l’autore Daniele Paolanti.

Interverranno: Massimo Tamburri, Cinzia Mindoli. Modera Francesca Angelini. Letture ed interpretazioni musicali a cura di Caterina Mascaretti e Daniele Paolanti.

“Paulie è sul tetto” è una storia per ragazzi, destinata a far riflettere sul tema della povertà, del consumismo e del rapporto con i genitori nella preadolescenza. Il protagonista, che vive nell’Inghilterra conquistata dai Beatles, attraversa un percorso che lo aiuterà a capire che per realizzare i propri sogni bisogna lottare e sperare intensamente.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni