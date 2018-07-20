Badge elettronico di cantiere, CNA Ascoli Piceno presenta le novità alle imprese "Novità estremamente rilevante per tutte le imprese che operano nell’ambito della ricostruzione"

Grande partecipazione all’incontro promosso nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio da CNA Ascoli Piceno in collaborazione con Cedam – Cassa Edile delle Marche, Edilart Marche e il confidi Uni.Co. sul nuovo badge elettronico di cantiere per la ricostruzione post sisma 2016.

L’incontro, organizzato nella sala conferenze della sede CNA di San Benedetto, ha coinvolto numerosi imprenditori del settore delle costruzioni e del sistema casa, direttamente interessati da una novità destinata a incidere in modo concreto sull’organizzazione dei cantieri del cratere sismico.

Il decreto n. 332 del 13 aprile 2026, infatti, ha reso operativo il nuovo badge esclusivamente nei cantieri della ricostruzione sisma nelle aree del Cratere di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, applicando un sistema digitale che dovrà contribuire a tracciare le presenze nei cantieri, rafforzando sicurezza, legalità, trasparenza e regolarità del lavoro.

Dopo i saluti del direttore CNA Ascoli Piceno Francesco Balloni, il direttore Cedam Marco Falcioni e il coordinatore Edilart Marche Alessandro Migliore hanno illustrato nel dettaglio il quadro normativo, il funzionamento operativo del sistema e le procedure che imprese e lavoratori sono tenuti a osservare, spaziando dalla richiesta del badge alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente alla registrazione dei lavoratori, dal ruolo dell’impresa capofila alla gestione delle imprese subaffidatarie, fino all’utilizzo dell’applicazione per la rilevazione delle presenze tramite tecnologia Nfc, Qr Code o timbratura virtuale. Il sistema, collegato alla piattaforma Ge.Di.Si., consentirà il monitoraggio dei flussi di manodopera nei cantieri interessati e sarà introdotto progressivamente in base all’importo dei lavori.

Oltre ai nuovi adempimenti normativi, gli imprenditori presenti hanno potuto conoscere più da vicino anche le opportunità di accesso al credito, fideiussione e anticipi dei contratti sisma offerte dal confidi Uni.Co. attraverso un’ampia panoramica condivisa dal direttore provinciale Massimo Capriotti nel suo intervento.

«L’introduzione del badge elettronico di cantiere rappresenta una novità estremamente rilevante per tutte le imprese che operano nell’ambito della ricostruzione – commenta Alessandro Valentini, responsabile CNA Costruzioni Ascoli Piceno – Per questo abbiamo ritenuto fondamentale dar vita a un momento di approfondimento concreto e operativo, capace di fornire alle aziende indicazioni chiare sugli obblighi previsti e sulle modalità di applicazione del nuovo sistema. Continueremo ad affiancare le imprese in questa fase di transizione, restando a disposizione degli associati per ulteriori chiarimenti, informazioni e supporto sugli adempimenti richiesti dalla normativa».

da: CNA Ascoli Piceno