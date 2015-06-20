La CNA di Ascoli Piceno incontra i candidati sindaci di San Benedetto del Tronto Consegnato il manifesto con le proposte per il futuro della città

Con le elezioni amministrative ormai alla porte, la CNA di Ascoli Piceno ha incontrato i tre candidati sindaco di San Benedetto – Maria Elisa D’Andrea, Giorgio Fede e Nicola Mozzoni – per far conoscere ai propri soci le rispettive proposte per la città e dialogare insieme sulle prospettive che attendono la prossima Amministrazione comunale.

Nei tre incontri andati in scena nella sala conferenze della sede CNA di San Benedetto, la presidente Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni hanno consegnato ai tre candidati un documento in cui vengono riepilogati temi, priorità e proposte avanzate dall’associazione per una città attesa da un importante percorso di crescita turistica e imprenditoriale. In questo senso, attraverso il dialogo con l’Amministrazione, CNA intende continuare a offrire il suo contributo per costruire insieme una comunità che tenga conto delle necessità di famiglie e aziende.

Tra le priorità evidenziate dalla CNA emerge innanzitutto il tema delle infrastrutture, fondamentale per la crescita economica e turistica del territorio. Cittadini e imprese necessitano di un impegno concreto per la realizzazione della terza corsia dell’A14, per il potenziamento dell’alta velocità ferroviaria lungo la dorsale adriatica e per il miglioramento della viabilità urbana e della disponibilità di parcheggi.

Grande attenzione al porto, un autentico volano di sviluppo da valorizzare anche attraverso il progetto di riqualificazione di una darsena promosso e già presentato da CNA insieme alle principali realtà del comparto nautico e marittimo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la nautica, la cantieristica e il turismo cittadino.

A proposito di turismo, CNA ha evidenziato la necessità di superare la logica della stagionalità attraverso un’offerta integrata che metta in rete mare, cultura, artigianato, commercio ed enogastronomia, puntando su eventi di qualità e sulla tutela degli operatori del settore da ogni forma di speculazione. Tra le richieste anche il potenziamento del PalaRiviera e una maggiore valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alle discipline praticate in mare.

Nel documento trovano spazio anche i temi della semplificazione burocratica e della fiscalità locale, da sempre cari all’associazione. In particolare, tempi certi per autorizzazioni e pratiche e la revisione di Imu e Tari a favore delle micro e piccole imprese rappresentano due tasselli essenziali per lo sviluppo economico cittadino.

Tra i punti centrali del manifesto anche il rilancio del commercio cittadino, la rigenerazione del centro urbano, la valorizzazione dell’artigianato e del made in Italy locale – il successo del concorso “Futuri stilisti” promosso nell’ambito della sfilata CNA Fashion Mood va proprio in questa direzione – oltre a investimenti su formazione, orientamento e passaggio generazionale per contrastare la crescente difficoltà nel reperimento di personale qualificato.

Infine, CNA ha chiesto ai candidati di istituire un tavolo permanente di confronto tra amministrazione comunale e imprese, così da consolidare un dialogo stabile e condividere le principali strategie di sviluppo della città.

«Con questo manifesto abbiamo voluto portare all’attenzione dei candidati le priorità reali delle nostre imprese e del tessuto produttivo sambenedettese – dichiarano la presidente Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni – Apprezziamo il clima di confronto costruttivo emerso durante gli incontri con i candidati, che hanno manifestato apertura al dialogo sui temi strategici per il futuro economico e occupazionale della città. Crediamo che San Benedetto abbia enormi potenzialità e che il futuro della città debba necessariamente passare dal sostegno ad artigianato, commercio, turismo e piccole imprese. Continueremo a confrontarci con la futura Amministrazione affinché questi temi restino centrali nell’agenda amministrativa».

da: CNA Ascoli Piceno