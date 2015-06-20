Ricevuta dal papa una delegazione della Capitaneria di Porto di San Benedetto Una trentina i militari presenti

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Una delegazione composta da circa 30 Militari della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto ha avuto il privilegio di partecipare, nella giornata di mercoledì 13 maggio, all’Udienza Generale del Santo Padre in Vaticano.

Nel corso dell’incontro, S.E.R. Monsignor Gianpiero Palmieri ed il Comandante della Capitaneria di porto Giuseppe Quattrocchi, accompagnati dal Cappellano militare e dal Comandante in 2ª, hanno avuto l’onore di porgere il proprio ossequio al Santo Padre attraverso il tradizionale baciamano, in un momento di profonda emozione e alto valore simbolico per tutta la delegazione presente.

Il Santo Padre si è inoltre soffermato con la delegazione ascoltando le parole di S.E.R. Mons. Palmieri, che ha ripercorso brevemente la storia della Capitaneria di porto sambenedettese ed il forte legame costruito negli anni con il territorio e la comunità marittima locale.

Il Vescovo ha raccontato il lavoro dei guardacoste sambenedettesi con parole di sincero e sentito apprezzamento, descrivendone l’attività svolta quotidianamente e sottolineandone il valore umano, sociale e istituzionale al servizio del mare e per la salvaguardia della vita.

In occasione dell’incontro, la delegazione ha voluto omaggiare il Santo Padre con un dipinto realizzato dall’artista Mario Vespasiani, raffigurante la motovedetta Search and Rescue in una rappresentazione stilizzata e dai colori delicati. Sullo sfondo emergono alcuni dei simboli più rappresentativi della città, accompagnati dalla scritta commemorativa del “50º Anniversario” della Capitaneria di porto sambenedettese.

L’iniziativa, infatti, si inserisce nel programma delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla istituzione della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, ricorrenza che rappresenta un importante traguardo storico per il presidio marittimo sambenedettese e per tutto il personale che, nel corso degli anni, ha operato al servizio della collettività, della sicurezza della navigazione e della tutela del mare.

“Partecipare all’Udienza Generale e poter incontrare il Santo Padre è stato un momento di straordinaria intensità umana e spirituale. Il Papa ha impartito una speciale benedizione per lo svolgimento dei compiti svolti a favore della comunità marittima sambenedettese”, ha dichiarato il Comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto. “Abbiamo vissuto questa esperienza con profondo senso di gratitudine e orgoglio, portando simbolicamente tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera sambenedettese che ogni giorno svolgono il proprio servizio con dedizione, sacrificio e spirito di appartenenza. In occasione del cinquantesimo anniversario della nostra istituzione, questo incontro assume un significato ancora più speciale e rappresenta un ricordo che custodiremo con grande emozione”.

La partecipazione all’Udienza Generale ha rappresentato una occasione di forte condivisione istituzionale e spirituale, rafforzando i valori di servizio, solidarietà e vicinanza alla comunità che da sempre contraddistinguono l’operato della Guardia Costiera picena.