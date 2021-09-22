Trekking urbano alla scoperta di Ascoli Piceno Si svolgerà sabato 11 aprile dalle ore 15.00

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Un trekking urbano dal titolo “Ascoli tra storia e memoria: le scalinate monumentali”. L’appuntamento è sabato 11 aprile alle ore 15 in viale Treviri, ad Ascoli Piceno, davanti alla Porta Romana. L’iniziativa è gratuita e prevede la presenza di una guida turistica abilitata.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio con il proprio nominativo al numero 3939365509 entro il 10 aprile. Si consiglia di indossare scarpe da tennis e abbigliamento comodo, poiché il percorso prevede un vero e proprio trekking urbano alla scoperta della città, con particolare attenzione alle sue scalinate monumentali.

La manifestazione, oltre al valore culturale e turistico, è organizzata anche in occasione della Giornata del Parkinson. Attraverso questa iniziativa i promotori intendono sensibilizzare sull’importanza di adottare stili di vita sani, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’attività fisica aerobica svolta con regolarità contribuisce infatti a ridurre il rischio di malattie neurodegenerative, tra cui il Morbo di Parkinson, e risulta utile anche nella prevenzione di patologie cardiovascolari, diabete, cancro e tumore al seno.

L’evento è organizzato da Asd Aps Nicola Tritella, affiliata alla rete associativa U.S. Acli Marche.