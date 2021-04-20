Incontro sul disagio giovanile a Monteprandone Martedì 21 aprile al Centro Pacetti di Centobuchi

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Fermarsi a guardare come vivono i giovani e quali sono i loro stili di vita, questo l’obiettivo dell’incontro “PLAY/STOP/REWIND”, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 21, Ast Ascoli e COOSS Marche, in collaborazione con il Comune di Monteprandone.

L’appuntamento si terrà martedì 21 aprile 2026, ore 10, presso il Centro Pacetti, di via San Giacomo, 107 a Centobuchi di Monteprandone.

L’evento si inserisce come primo momento di restituzione del progetto “Prevenzione del disagio giovanile. Unità di strada” realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 21 per tutti gli Ambiti del Piceno, in collaborazione con AST Ascoli Piceno e COOSS Marche, che ha coinvolto studentesse e studenti di alcuni istituti superiori del territorio (Liceo Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno, IIS Fazzini Mercantini di Ripatransone/Grottammare e Liceo Classico Giacomo Leopardi di San Benedetto del Tronto).

All’incontro sono stati invitati gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Monteprandone, le autorità e i soggetti partner.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto che voleva investigare i comportamenti giovanili, realizzato attraverso un questionario sugli stili di vita somministrato, durante l’anno scolastico 2024/2025, a 276 studentesse e studenti dai 14 ai 18+ anni, ci sarà la proiezione del video “Tricked” del regista Ernesto Vagnoni.

Il video affronta con sensibilità e crudezza il tema della dipendenza, illustrando come possa distruggere legami affettivi e minare la fiducia. In particolare mette in evidenza il senso di colpa, la vergogna e l’autoinganno che accompagnano una malattia del nostro tempo, la ludopatia, ponendo l’accento sulla necessità di riconoscere il problema e chiedere aiuto.

Seguirà la presentazione del report “Stili di vita” a cura della dott.ssa Valeria Caldarelli di COOSS Marche. Attraverso l’indagine si sono affrontati temi quali consumo di alcool e di sostanze stupefacenti, rapporto con il gioco d’azzardo e le sessualità, bullismo e tabagismo.

Tutte questioni che coinvolgono gli adolescenti, i cui dati sono stati analizzati dagli esperti e verranno utilizzati per orientare futuri interventi educativi mirati e costruire percorsi di prevenzione efficaci, basati sulle esigenze reali dei giovani, manifestate nelle risposte ai questionari.

La mattinata si concluderà con un talk con le ragazze e i ragazzi della Consulta Giovanile di Monteprandone, da poco ricostituita dall’Amministrazione comunale.