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Atletica, torna il Meeting “Città di Ascoli”

In programma sabato 18 aprile

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Meeting "Città di Ascoli"

Dopo alcuni anni di stop dovuti al rifacimento della superficie della pista di atletica leggera del Campo Scuola “Mauro Bracciolani”, torna sabato 18 aprile il “Meeting Città di Ascoli”, organizzato dall’ ASA Ascoli. La manifestazione alla sua XXXVII edizione si colloca, come da tradizione, nella seconda metà del mese di aprile e rappresenta uno dei meeting di apertura della stagione.

Il ricco programma con gare per ragazzi, cadetti, ed assoluti, prevede anche la disputa delle gare assolute valide per l’Adriatic Meeting League. Il circuito regionale di atletica leggera mette in palio premi per gli atleti meglio classificati nelle gare selezionate e che verranno assegnati al termine di tutte le manifestazioni. La classifica finale verrà determinata sommando i punteggi ottenuti dai singoli atleti nelle diverse manifestazioni come da regolamento regionale estivo 2026.

Redazione Ascoli Notizie
Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Giovedì 16 aprile, 2026 
alle ore 18:21
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