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Incassano illecitamente il reddito di cittadinanza, 26 i denunciati nel Piceno

Tra di loro alcuni detenuti e i rispettivi familiari

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Guardia di Finanza, 117, fiamme gialle

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha denunciato 26 persone: tutte loro avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito di accertamenti fiscali eseguiti a carico di alcuni detenuti, reclusi nel carcere ascolano di Marino del Tronto, e dei loro familiari. Nelle procedure finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, infatti, da parte loro vi sarebbe stata l’omissione volontaria di informazioni che avrebbero reso impossibile il buon esito delle pratiche.

Così, una volta raccolti sufficienti elementi, le Fiamme Gialle hanno denunciato 26 persone. Complessivamente, il danno erariale nei confronti dell’INPS ammonterebbe a circa 220mila euro.

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