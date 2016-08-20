Da mercoledì 29 aprile chiuso per lavori l’ufficio postale di Comunanza La continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Comunanza, sito in Via Trento 83, da mercoledì 29 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Comunanza la continuità di tutti i servizi attraverso un Ufficio Postale Mobile disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino le 12.35.