Monteprandone, fondi ministeriali per la scuola “Allegretti” In arrivo oltre 2,4 milioni di euro

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Il Comune di Monteprandone ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Finanze, per interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria “Carlo Allegretti”.

Si tratta di 2.482.000 euro che verranno investiti in un progetto che prevede sia la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, finalizzati alla risoluzione di problemi di natura strutturale dell’edificio e al raggiungimento di un diffuso livello di sicurezza, staticità e protezione sismica, sia l’esecuzione di interventi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di ottenere una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, come richiesto dalla normativa di settore vigente per gli edifici pubblici.

“Ancora una volta Monteprandone riesce ad ottenere fondi ministeriali per riqualificare una scuola – spiega il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti – questa volta si tratta di un edificio che ha più di 20 anni e necessita di un adeguamento strutturale non rinviabile. Oltre ad intervenire innalzando il livello sismico, si effettueranno interventi di efficientamento energetico finalizzati al contenimento dei consumi, ma soprattutto a migliorare le condizioni di benessere degli alunni e dei docenti. L’edificio verrà trasformato in una struttura ad alte prestazioni energetiche grazie all’adozione di tecnologie volte a migliorarne l’efficienza anche attraverso sistemi impiantistici che incentiveranno l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”.

“E’ una priorità quella di offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi luoghi sicuri, salubri e più belli in cui crescere e formarsi – dichiara il sindaco Sergio Loggi – per questo dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati nella rigenerazione, riqualificazione e nella nuova costruzione degli edifici scolastici cittadini. Con questo ulteriore finanziamento andiamo a completare una serie di progettualità di varia natura che hanno coinvolto tutti i plessi dell’Istituto comprensivo locale dalle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, fino alla secondaria di via Colle Gioioso. Grazie al grande lavoro effettuato dall’ufficio tecnico, che ringrazio, siamo riusciti ad intercettare milioni di euro tra fondi regionali, ministeriali, europei provenienti dal PNRR che ci permettono di affermare che le scuole di Centobuchi e Monteprandone, al termine di questi ulteriori lavori sulla ‘Carlo Allegretti’, saranno tutte sicure e a norma”.