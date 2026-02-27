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“Nel cuore, nell’anima”: nuova edizione a San Benedetto del Tronto

Dal 5 luglio in piazza Piacentini

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Cultura e Spettacoli
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Pacifico e Ornella Vanoni

Proposta dal Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura, Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” porta quest’anno in piazza Piacentini un percorso fra la musica degli ultimi due decenni del Novecento e quella di artisti della statura di Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè.

Il via alla nona edizione della rassegna è domenica 5 luglio con “’80 contro ’90” in cui Gino Castaldo si confronta con Ema Stokholma su canzoni, band e suoni (e il costume) dei due decenni. Se il mitico critico musicale di Repubblica – fra i ‘padri’ della moderna critica della pop music –  confessa di essere arrivato tardi ad amare gli anni ’80, la giovane con la DJ e conduttrice radio e TV racconta invece che lei i ’90 li ha sempre amati. A turno i due coinvolgono il pubblico per portarlo dalla propria parte.

Martedì 14 luglio Pacifico (Luigi De Crescenzo) cantautore e autore tra i più stimati del panorama nazionale, è protagonista di “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica” omaggio alla indimenticabile cantante che parte dal rapporto umano e artistico fra i due. Fra racconto personale, letture, canzoni (in scena anche la cantante Elisa Parmigiani e il pianista Carlo Gaudiello) Pacifico ci dà il ritratto non solo di un’artista di ineccepibile professionalità ma di una donna intelligente e imprevedibile, dalla sorniona impertinenza e dall’umorismo come antidoto alla ferocia della vita.

Beniamino del pubblico Federico Buffa va in scena, martedì 21 luglio con Cesare Pomarici e accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi a chitarra e voce, in “Il futuro è tra mezz’ora. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla”. Lo spettacolo, di cui Pomarici – podcaster e ricercatore universitario – è anche autore, ripercorre le canzoni della scaletta dell’ultimo concerto di Dalla, a Montreux nel febbraio 2012. il viaggio mette insieme ricostruzione storica e aneddoti per restituire un nuovo ritratto del geniale cantautore bolognese.

Per la chiusura, venerdì 31 luglio, in scena ci sarà Stefano Fresi con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi. Omaggio a Fabrizio De André”. Accompagnato da Cristiana Polegri a voce e sax ed Egidio Marchitelli alla chitarra, Fresi ridà voce ai dimenticati e gli emarginati, racconta d’amore e di guerra degli ultimi, fra pensieri riflessioni e canzoni immortali per ricordare l’attualità di Faber.

Biglietti posto unico 25 euro (ridotto a 20 per under-25) in vendita dal 4 maggio nelle biglietterie del circuito AMAT e vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio), alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) nei tre giorni precedenti e la sera di spettacolo direttamente in Piazza Piacentini. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Concordia. Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.itInizio ore 21.30.

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Pubblicato Martedì 12 maggio, 2026 
alle ore 16:36
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