Premio Letterario Internazionale Charles Dickens: presentata la quarta edizione Le opere in concorso dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 novembre 2026

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Letteratura, storie e impegno civile: nasce da queste parole la quarta edizione del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, promosso da Omnibus Omnes OdV e presieduto da Raffaella Milandri. Nato a San Benedetto del Tronto, il Premio si conferma come uno degli appuntamenti letterari di rilievo del territorio marchigiano, con una vocazione nazionale e internazionale aperta ad autori di ogni nazionalità che scrivono in lingua italiana. Nelle precedenti edizioni ha raccolto centinaia di iscrizioni da tutta Italia, confermandosi come un concorso in costante crescita e sempre più riconosciuto nel panorama culturale marchigiano e nazionale. A renderlo possibile è l’impegno di Omnibus Omnes OdV, Organizzazione di Volontariato che da anni unisce cultura, solidarietà, formazione e consapevolezza sociale.

Il Premio Letterario Internazionale Charles Dickens nasce per dare riconoscimento all’arte letteraria e promuovere l’interesse verso la cultura, la scrittura e le storie capaci di raccontare l’essere umano, la società e il nostro tempo. Il motto di Omnibus Omnes ne riassume pienamente lo spirito: «Innalzare il livello di coscienza sociale, diffondere la comprensione delle diversità e armonizzarne la coesistenza».

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Premio torna con un bando rinnovato e tempi più ampi, per offrire agli autori maggiori possibilità di candidare le proprie opere e alla Giuria condizioni migliori per leggere e valutare con attenzione. La quarta edizione accoglie opere di narrativa, poesia, racconto e saggistica, sia edite sia inedite. Accanto alle sezioni principali, il Premio prevede menzioni di merito dedicate a temi culturali, sociali e civili di particolare valore: dallo spirito dickensiano ai diritti umani, dalla multiculturalità agli Obiettivi Sostenibili ONU, dai Nativi Americani e Popoli Indigeni al mare e al territorio marchigiano. Al primo classificato un premio in denaro, mentre il primo della sezione narrativa inedita riceverà come premio la pubblicazione gratuita dell’opera presso uno dei marchi del Gruppo Editoriale Mauna, partner editoriale del Premio del Premio.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 novembre 2026. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a San Benedetto del Tronto, a inizio febbraio 2027, in luogo da confermare.

Il bando completo e la scheda di partecipazione saranno disponibili sul sito ufficiale del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens: https://premioletterariointernazionalecharlesdickens.wordpress.com/

Gli autori interessati potranno inoltre richiederli via email scrivendo a info@omnibusomnes.org.

«Il Premio Charles Dickens nasce per dare valore alla letteratura come spazio di incontro, consapevolezza e responsabilità civile», sottolinea Raffaella Milandri, presidente del Premio. «Con questa quarta edizione vogliamo offrire più tempo agli autori e valorizzare testi capaci di raccontare l’essere umano, la società e il nostro tempo. La cultura non è mai un fatto ornamentale: è uno strumento vivo di crescita, dialogo e coscienza sociale».