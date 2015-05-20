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L’Ascoli Calcio ha scelto Norcia per il ritiro estivo

Si svolgerà dal 13 al 27 luglio

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L’Ascoli Calcio, appena promossa in serie B, sarà in ritiro a Norcia dal 13 al 27 luglio.

“Siamo davvero lieti che l’Ascoli Calcio abbia scelto Norcia per il suo ritiro. È un luogo incantevole, e quest’anno è particolarmente speciale sia per noi che per l’Ascoli, che ha conquistato la promozione in Serie B. Questo risultato testimonia il nostro ritorno a livelli pre-terremoto, un traguardo reso possibile dal lavoro straordinario del Commissario Castelli, della struttura commissariale, della Regione e del Comune. Siamo entusiasti di accogliere l’Ascoli con grande affetto e partecipazione, dato che sono vicini di casa e abbiamo anche tifato per loro quando la promozione in Serie B sembrava già in tasca. Siamo davvero contenti di questo successo” dichiara il sindaco Giuliano Boccanera.

“Il ritiro dell’Ascoli Calcio neopromosso in serie B a Norcia rappresenta una bellissima notizia, non solo sul piano sportivo, ma anche per il valore simbolico che porta con sé. La scelta della società bianconera conferma il legame storico, culturale e umano che unisce il Piceno e Norcia, due comunità profondamente segnate dal sisma ma capaci di reagire con forza, dignità e visione. Norcia oggi è un luogo che testimonia concretamente l’avanzamento della ricostruzione e la volontà dell’Appennino centrale di tornare protagonista. Accogliere squadra, dirigenza, tifosi e comunità bianconera significa rafforzare un ponte tra territori che condividono identità, valori e una comune idea di rinascita. Ringrazio il sindaco Giuliano Boccanera per l’impegno e la collaborazione istituzionale che continua a caratterizzare il lavoro comune. Sono certo che la presenza dell’Ascoli a Norcia sarà un’occasione importante per valorizzare il territorio, sostenere l’economia locale e mostrare a tutti i progressi compiuti nel percorso di ricostruzione” ha dichiarato il commissario straordinario Guido Castelli.

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