Mobilità sostenibile, a Monteprandone la bandiera gialla dei Comuni Ciclabili "Questo riconoscimento ci incoraggia a fare ancora di più ed ancora meglio"

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Per il secondo anno consecutivo a Monteprandone sventola la bandiera gialla di Comune ciclabile. Martedì 16 giugno la consegna del vessillo a Rimini da parte della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), nell’ambito dell’iniziativa Velo-city 2026. A ritirarla il consigliere con delega alla mobilità sostenibile Matteo Spinozzi.

L’iniziativa di FIAB, che quest’anno ha coinvolto ben 171 Comuni arrivando a rappresentare circa il 22% della popolazione nazionale, prevede l’assegnazione delle bandiere gialle con i “bikesmile”, simbolo del miglioramento del benessere urbano e della fruibilità dei territori.

“Le politiche locali – spiega la FIAB – non si limitano più alle nuove infrastrutture, ma abbracciano servizi, governance e cultura della mobilità attiva. Un cambiamento che testimonia come la bicicletta sia ormai considerata una leva strategica imprescindibile per la qualità urbana, la sicurezza stradale, la salute pubblica e l’attrattività del turismo sostenibile”.

Nel giudizio di FIAB si legge: “Entrata nella scorsa edizione, Monteprandone si conferma Comune Ciclabile con punteggio da due bike smile alto, segnando una crescita nella governance grazie all’approvazione definitiva del Biciplan con delibera consiliare del 27 novembre, preceduta dall’adozione avvenuta in ottobre”.

“Siamo particolarmente lieti di questo riconoscimento – dichiara il sindaco Sergio Loggi – attesta l’impegno della nostra amministrazione sul tema della mobilità sostenibile attraverso la bicicletta. E’ un premio raggiunto grazie a progetti concreti come l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), inserimento nella Ciclovia dei Borghi più belli d’Italia, l’installazione di una ricarica per e-bike alla velostazione alla stazione ferroviaria di Centobuchi e l’avvio di progetti rivolti ai bambini come Bimbimbici”.

“Non vogliamo fermarci qui – spiega il consigliere Matteo Spinozzi – questo riconoscimento ci incoraggia a fare ancora di più ed ancora meglio. L’esperienza di Velo-city ci ha offerto spunti preziosi che useremo come stimolo per continuare a investire sulla mobilità dolce proseguendo sulla strada di progetti, lavori e azioni, in collaborazione con e seguendo le indicazioni di FIAB, per migliorare il benessere urbano e la fruibilità del nostro territorio da vivere sulle due ruote.”