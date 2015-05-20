San Benedetto del Tronto: rinvenuto corpo senza vita di 82enne lungo torrente Ragnola
Le prime ipotesi parlano di cause accidentali, il tratto è stato chiuso per consentire i rilievi
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All’alba di domenica 21 giugno, una donna di 82 anni è stata trovata priva di vita nei pressi del torrente Ragnola, in via Negri, a San Benedetto del Tronto.
Secondo le prime ipotesi investigative, il decesso sarebbe riconducibile a cause accidentali. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale del Nucleo Scientifico, impegnati nello svolgimento delle opportune verifiche per definire la dinamica di fatti.
Dalle indagini non sarebbero emersi elementi che indichino il coinvolgimento di altre persone. L’area è stata delimitata per consentire lo svolgimento delle attività investigative, tuttora in corso per chiarire con maggiore precisione le circostanze della vicenda.
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