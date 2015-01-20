Il Festival “Rassegnàti” prosegue sabato 8 agosto a Grottammare Ospiti della serata Chiara Galeazzi e Saverio Raimondo, che presenterà il suo libro "Annus Horribilis"

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Sarà sabato 8 agosto il secondo appuntamento con “Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura”, format ideato e promosso dall’associazione culturale Terrerare che, dopo il successo della prima edizione nel 2025 e della prima tappa del 2026 lo scorso 31 luglio, si appresta alla seconda data di questa stagione.

Da Ripatransone, con l’interessante e partecipatissimo incontro con la vicedirettrice di «Artribune» Santa Nastro, sabato 8 agosto “Rassegnàti” si sposta a Grottammare, che si appresta ad accogliere due fuoriclasse della satira e della comicità: Saverio Raimondo, noto comico, autore umoristico e satirico e Chiara Galeazzi, autrice tv e voce di Radio Deejay, già ospite del Festival lo scorso anno. E l’occasione dell’atteso dialogo sarà la presentazione del libro di Saverio Raimondo, “Annus Horribilis” (SEM): l’appuntamento è previsto alle ore 18:45 nella suggestiva cornice della Cantina di Sant’Agustino a Grottammare. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, così come tutti gli eventi di “Rassegnàti”, Festival promosso da Terrerare, con il supporto della libreria NAVECERVO.

Prossimo e ultimo appuntamento del Festival sarà ad Offida, sabato 12 settembre. Questa volta, dopo arte e satira, focus dell’evento saranno attualità e geopolitica con il dialogo tra Sebastiano Caputo (giovane autore e reporter di guerra) e Alberto Negri (noto cronista di guerra e scrittore), per la presentazione del libro di Sebastiano Caputo: “Daua” (Paesi Edizioni). La presentazione si svolgerà presso lo Showroom Ciù Ciù, nella centralissima Piazza del Popolo di Offida, sempre alle ore 18:45.