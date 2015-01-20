Monsampolo del Tronto, arrestati tre giovani per spaccio di droga Sequestrati circa 400 grammi tra hashish e marijuana

Tre i giovani tratti in arresto nei giorni scorsi in occasione di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra la provincia di Teramo e quella di Ascoli Piceno.

La vicenda ha avuto inizio a Tortoreto. Qui le forze dell’ordine hanno fermato un 28enne, nella cui automobile sono stati trovati un coltello a serramanico e una mazza da baseball. Successivamente a questa prima scoperta, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane, residente a Monsampolo del Tronto insieme al fratello 22enne: al momento dei controlli, si trovava in casa anche un amico dei due, un ragazzo di 21 anni.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto 340 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina, posti sotto sequestro insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e a un’agenda utilizzata per gestire la contabilità dell’attività illecita. Per i tre, tutti originari dell’Albania, si sono aperte le porte del carcere di Marino del Tronto: il loro arresto è poi stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno.