Lunedì 29 giugno seminario a San Benedetto sullo sfruttamento lavorativo In programma a partire dalle ore 9.00 presso l'auditorium Tebaldini

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Lo sfruttamento lavorativo delle persone migranti è un fenomeno radicato e sistemico in Italia, così come in tutti i paesi del mondo le cui economie traggono enormi vantaggi dalla manodopera a basso costo. Attraverso la ricerca, il lavoro di campo dei progetti antitratta finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il lavoro di Forze dell’ordine, Ispettorati e Tribunali, risulta chiaro che, in molti casi, lo sfruttamento lavorativo nei paesi di destinazione è fortemente connesso a dinamiche di tratta iniziate nei paesi di origine e proseguite nei paesi di transito.

Per approfondire la fenomenologia, le politiche e le pratiche territoriali di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo, la Cooperativa sociale On the Road promuove lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 9:00, una giornata formativa dal titolo “La tratta e lo sfruttamento lavorativo: fenomenologia, politiche e pratiche territoriali nelle Marche”. L’appuntamento si svolge all’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto SOLEIL Marche, con capofila Regione Marche e On the Road alla guida di un partenariato di 11 enti attivi su tutto il territorio regionale.

L’incontro è pensato per chi, ogni giorno, lavora a contatto con persone migranti: operatori e operatrici dei centri di accoglienza e dei servizi per minori, professionisti e professioniste sociosanitarie, addetti e addette ai centri per l’impiego, sindacati, realtà del terzo settore. L’obiettivo è quello di offrire chiavi di lettura pratiche, strumenti normativi e percorsi che favoriscano l’emersione dei casi di sfruttamento e sostengano processi di emancipazione e inserimento socio‑lavorativo.

La giornata si articolerà in tre panel, con light lunch a buffet. Nella prima verranno presentati i risultati di ricerche nazionali e regionali, incentrate su alcuni paesi da cui provengono molti dei migranti sfruttati in Italia, e sul rapporto tra giovani migranti e seconde generazioni con il lavoro.

Nella seconda parte verranno esposte le principali normative che definiscono i reati connessi allo sfruttamento, e prevedono misure per il supporto delle vittime, e verranno presentati i progetti antitratta Asimmetrie Marche e Soleil Marche, la cui articolazione nel territorio non solo fornisce risposte concrete a chi ha subito sfruttamento o rischia di subirlo, ma propone una collocazione delle attività progettuali all’interno dell’offerta di Welfare Pubblico, stimolando approcci multiagenzia e multidisciplinari. Il panel si concluderà con una riflessione sui sistemi di accoglienza protezione internazionale e il loro rapporto con i territori, tra opportunità e rischi di sfruttamento e marginalizzazione.

Nell’ultima parte dell’incontro verranno presentate alcune attività di campo del progetto Soleil Marche attraverso le quali si raggiungono le potenziali vittime (nei luoghi di vita, nei CAS..); si offre loro una Presa in Carico progettuale, laddove possibile, integrata con i servizi pubblici e si creano, attraverso una fitta rete di collaborazioni con aziende sensibili, i presupposti per il loro reinserimento socio-lavorativo.

Informazioni pratiche

Data: lunedì 29 giugno 2026

Orario: dalle 9:00

Luogo: Auditorium Tebaldini, San Benedetto del Tronto

Iscrizioni: https://forms.cloud.microsoft/e/sYgxuMX1gX

Programma: https://www.ontheroad.coop/news/eventi/seminario-la-tratta-e-lo-sfruttamento-lavorativo-fenomenologia-politiche-e-pratiche-territoriali-nelle-marche-29-giugno-2026/