Grottammare si conferma tra i Comuni premiati con le “Spighe Verdi” "Non premiamo solo il mare, ma l'intera comunità"

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Grottammare ottiene nuovamente il riconoscimento “Spighe Verdi” della FEE – Foundation for Environmental Education, assegnato ai Comuni rurali che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del territorio.

La cerimonia di consegna delle “Spighe Verdi” 2026 si è svolta questa mattina a Roma, nella sala convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza dei Comuni premiati. Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Alessandro Rocchi (nelle foto, insieme al presidente FEE Claudio Mazza e agli altri rappresentanti delle località marchigiane).

Il programma “Spighe Verdi” è sviluppato da FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura. Rappresenta un sistema di certificazione volontaria dedicato ai Comuni rurali, costruito sulla base dell’esperienza internazionale maturata dalla FEE con il programma “Bandiera Blu” per le località turistiche balneari (la 28^ assegnazione consecutiva per Grottammare è giunta lo scorso maggio, ndr). L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e la qualità della gestione del territorio.

“Questo riconoscimento dimostra che la nostra città non è solo un’eccellenza balneare, ma un territorio che sa valorizzare il proprio patrimonio rurale, storico e agricolo in chiave assolutamente sostenibile – dichiarano il sindaco Rocchi e l’assessora alla Sostenibilità Alessandra Biocca –. Ottenere questo vessillo dalla FEE significa che le nostre politiche di gestione del territorio, dalla tutela del paesaggio al supporto per un’agricoltura di qualità, fino al rispetto della biodiversità, stanno andando nella direzione giusta. Non premiamo solo il mare, ma l’intera comunità ovvero le nostre colline, i nostri produttori locali e quel turismo lento e culturale che rende Grottammare unica. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali, alle associazioni e a tutti i cittadini che ogni giorno si prendono cura dell’ambiente. Le Spighe Verdi sono il simbolo di una Grottammare che cresce nel rispetto della terra e guarda al futuro in modo sempre più green”.