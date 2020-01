Perde il controllo dell’automobile e finisce in uno strapiombo, uomo ferito ad Ascoli I sanitari del 118 si sono poi occupati del trasporto dell'individuo ferito all'ospedale "Mazzoni"

Un automobilista è rimasto ferito nella serata di mercoledì 8 gennaio in seguito a un incidente stradale verificatosi nei dintorni di Ascoli Piceno.

Intorno alle ore 20.00 l’uomo si stava dirigendo verso la frazione di Giustimana al volante della propria vettura quando, probabilmente a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo così in un dirupo situato a lato della strada.

Egli è quindi stato soccorso sul luogo dell’incidente dal personale sanitario del 118, che si è inoltre occupato del suo trasferimento presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, struttura dov’è arrivato in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Municipale di Ascoli per i rilievi pertinenti all’episodio in questione.