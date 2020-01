Appuntamento al PalaFolli di Ascoli in occasione della Giornata della Memoria Lo spettacolo "Scacco al re" andrà in scena lunedì 27 gennaio alle ore 10.00

Torna anche quest’anno l’appuntamento al teatro PalaFolli con la Giornata della Memoria e lo spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole medie.

Nell’ambito dei progetti scolastici sostenuti dal Comune di Ascoli Piceno, lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 10:00 al PalaFolli andrà in scena lo spettacolo “Scacco al Re” realizzato dalla Compagnia dei Folli e dal Laboratorio Minimo Teatro. Nato dall’esigenza di offrire un momento di riflessione su quanto accaduto in Europa nel periodo del nazismo, “Scacco al Re” è divenuto un appuntamento importante nell’ambito del teatro di memoria che le due compagnie ascolane cercano di portare avanti.

Iniziato nel 2018, “Scacco al Re” ha visto, fino ad oggi, la partecipazione di oltre 1000 studenti della Scuola Secondaria di I Grado che, al termine della performance, si sono intrattenuti con gli attori e la regista per una discussione su quanto raccontato.

Lo spettacolo si interroga su come sia stato possibile che l’uomo abbia sospeso la propria capacità di giudizio per seguire ideologie disumane. Nel titolo “Scacco al Re” il riferimento è appunto allo scacco fatto all’Uomo, inteso come essere pensante e vivente, il Re è appunto l’uomo.

La performance oscilla tra un approccio giornalistico, con citazioni storiche, testimonianze e la messa in scena di un romanzo d’invenzione. Il testo è liberamente tratto da “La variante di Luneburg” di Paolo Mauresig e da “Ausmerzen” di Marco Paolini, con altri brevi riferimenti ad altri testi, tra cui una citazione del “Diario” di Anna Frank. Gli interpreti sono Roberto Paoletti, Mario Gricinella e Giuseppe Caggiula; assistente alla regia è Mauro Orsini. La regia è di Paola Lucidi attiva sia nella Compagnia dei Folli sia nel Laboratorio Minimo Teatro.

Lunedì mattina saranno ospitate le classi III della Scuola Media Luciani, della Scuola Media Maria Immacolata e tutte le classi della Scuola Media del Comune di Appignano del Tronto.

L’occasione sarà utile per una breve discussione che seguirà lo spettacolo, momento importante di riflessione che permetterà agli studenti di interagire con gli attori per comprendere le scelte fatte per la messa in scena ed il significato profondo dell’evento che vuole essere un momento di riflessione utilizzando un mezzo di comunicazione efficace e coinvolgente come il teatro.

L’appuntamento per le classi che hanno aderito al progetto “Scacco al Re” sarà per lunedì 27 gennaio 2019 alle ore 10:00 presso il Teatro PalaFolli.

da: Compagnia dei Folli