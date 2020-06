Ascoli Piceno, modifiche alla viabilità per completare i lavori in piazza Sant’Agostino Vietato tassativamente l'accesso dei veicoli nel periodo compreso tra mercoledì 3 e lunedì 15 giugno

L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ottica della realizzazione della pavimentazione dei tratti mancanti di piazza Sant’Agostino – ultima fase dei lavori prima della riapertura definitiva della stessa piazza – da mercoledì 3 giugno fino a lunedì 15 giugno 2020 la circolazione veicolare subirà le seguenti modifiche: sarà interdetto l’accesso veicolare in piazza Sant’Agostino da tutte le provenienze, con revoca della Zona a Traffico Limitato per il transito in via Costanzo Manzoni, in via dei Soderini e Corso di Sotto.

Si rende noto che è altresì istituito il senso unico di marcia con direzione est-ovest in via Costanzo Manzoni, per il tratto compreso tra via delle Torri e via degli Studi, con contestuale reindirizzamento di tutte le vie afferenti il suddetto tratto stradale. Il senso unico di marcia è istituito anche in direzione ovest-est in via Pacifico Massimi. Sarà inoltre interdetta la viabilità veicolare in via della Fortezza, con contestuale obbligo di svolta a destra in via Pacifico Massimi.

Dei seguenti provvedimenti sarà dato preavviso con idonea segnaletica in via Dino Angelini, via Tamburrini e via Lungo Tronto Bartolomei/Ponte Campo Parignano.