Furgone con un carico di ossigeno si ribalta a Offida Trasportato in ospedale il conducente del mezzo

Sono stati attimi d’apprensione quelli vissuti nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 5 ottobre nel territorio comunale di Offida, dove il conducente di un furgone è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale.

Il fatto ha avuto luogo poco dopo le ore 13.00 in contrada Ciafone. Secondo una dinamica tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, il veicolo in questione è uscito di strada per poi ribaltarsi su un lato: al suo interno vi era un carico composto da 22 contenitori di ossigeno, ciascuno dei quali con una capacità di 30 litri, nonché alcune bombole di ossigeno terapeutico.

Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, che hanno messo in sicurezza sia il furgone che l’intera area circostante: l’uomo al volante del mezzo è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118.