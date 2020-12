Giovane di 21 anni accoltellato in pieno centro storico ad Ascoli Piceno Il giovane, rimasto ferito alla schiena, è stato poi condotto d'urgenza all'ospedale "Mazzoni"

Un ragazzo di 21 anni, raggiunto da diverse coltellate, è rimasto gravemente ferito al termine di una lite andata in scena nella serata di sabato 19 dicembre nel centro storico di Ascoli Piceno.

Il fatto è accaduto tra piazza Arringo e corso Mazzini per cause ancora da chiarire appieno. Il giovane sarebbe intervenuto a difesa di una sua amica, infastidita da alcuni suoi coetanei, per poi essere colpito alla schiena da due fendenti.

Il 21enne è comunque riuscito a scappare con le proprie forze e a raggiungere la propria abitazione, da dove i suoi genitori si sono messi in contatto con i soccorritori del 118: il giovane è stato dunque trasportato d’urgenza all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, venendo poi sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale avrebbe riportato la rimozione della milza.

Sul caso sono al lavoro gli agenti della Polizia di Stato, i quali sarebbero sulle tracce dell’autore dell’accoltellamento.