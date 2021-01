San Benedetto del Tronto, peschereccio affonda nelle acque del porto Ancora ignote le cause alla base dell'accaduto

Un piccolo peschereccio di circa 8 metri di lunghezza si è inabissato nelle acque del porto di San Benedetto del Tronto alle prime luci dell’alba di mercoledì 20 gennaio.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle ore 5.00. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’affondamento del natante, a bordo del quale per fortuna non si trovava nessun membro dell’equipaggio.

Il personale della Capitaneria di Porto si è recato sul posto, provvedendo dapprima a scongiurare un’eventuale dispersione in acqua di gasolio grazie al ricorso a panne e fogli assorbenti utilizzati in casi analoghi; successivamente, con l’aiuto del nucleo sommozzatori e di una gru, si è proceduto con il recupero dell’imbarcazione.