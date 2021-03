Violento impatto tra automobile e scooter ad Ascoli, sul posto l’eliambulanza Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette di Ancona

Un incidente stradale tra un’automobile e uno scooter, avvenuto ad Ascoli Piceno nella mattinata di mercoledì 3 marzo, ha provocato il ferimento di due persone.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 9.30 in zona Monticelli, all’incrocio tra via dei Platani e via Tevere: secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente del ciclomotore, M.R. le sue iniziali, sarebbe stato travolto mentre stava cercando di svoltare.

Proprio lui ha avuto la peggio nell’impatto, riportando numerosi traumi e fratture. Egli è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona: seppur grave, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Il giovane al volante dell’automobile è stato invece condotto per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi opportuni.