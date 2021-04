Appignano del Tronto, esemplare di lupo rimasto impigliato in un laccio L'animale è stato liberato dai Vigili del Fuoco

Nella giornata di venerdì 23 aprile, i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno sono intervenuti nel territorio comunale di Appignano del Tronto per liberare un lupo rimasto intrappolato.

L’esemplare, infatti, era rimasto impigliato in un laccio mentre stava transitando in una zona fittamente boschiva. Assieme ai pompieri, sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, gli addetti al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) regionale e alcuni veterinari.

Per consentire il suo salvataggio in condizioni di sicurezza, l’animale è stato sedato, venendo poi affidato al personale del CRAS: una volta ristabilito completamente verrà effettuato il suo ritorno in libertà.