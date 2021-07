Ascoli, modifiche alla viabilità per la “Rievocazione storica del circuito del Piceno” Interessata piazza Roma tra le 15.00 di sabato 24 e le 9.00 di domenica 25 luglio

Regolamentazione della viabilità in Piazza Roma per il 24 e 25 luglio 2021 in occasione dello svolgimento della X Edizione dell’autoraduno d’epoca denominato “Rievocazione storica del circuito del Piceno“.

Con l’Ordinanza sindacale n. 456 del 12/07/2021 l’Amministrazione comunale ha disposto di istituire, in Piazza Roma, dalle ore 15:00 del 24 luglio e fino alle ore 9:00 del 25 luglio p.v, salvo termine anticipato della manifestazione:

1) l’interdizione della circolazione veicolare;

2) il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati.