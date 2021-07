Arquata del Tronto, tremendo impatto tra uno scooter e un camion Trasportato d'urgenza in ospedale il 40enne in sella al mezzo a due ruote

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in seguito all’incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di martedì 27 luglio ad Arquata del Tronto.

L’individuo in questione, A.M. le sue iniziali, poco dopo le ore 13.00 stava transitando lungo la Salaria alla guida del proprio scooter: improvvisamente, egli avrebbe tamponato un camion fermo davanti a sé, finendo contro il mezzo pesante e riportando gravi traumi alla testa e al resto del corpo.

I sanitari del 118 si sono precipitati sul luogo dell’impatto, per poi prestare le prime cure del caso al ferito. Quest’ultimo è quindi stato condotto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

L’esatta dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio dei Carabinieri.