Ripatransone, tre operai in ospedale dopo un incidente sul lavoro Uno di loro è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Accertamenti in corso a Ripatransone a seguito dell’infortunio sul lavoro avvenuto nel corso della mattinata di martedì 17 agosto.

Il fatto ha avuto luogo intorno alle ore 7.00. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre operai si sarebbero trovati a bordo di un carrello elevatore che, per cause non ancora del tutto chiarite, si è improvvisamente ribaltato, gettandoli nel vuoto da un’altezza di circa 4 metri.

Per via delle significative lesioni riportate, uno dei tre lavoratori è stato condotto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Per gli altri due feriti si è invece optato per il trasporto all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.