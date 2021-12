Grottammare, al via gli interventi sugli alberi presenti in via della Fratellanza I lavori, tesi a migliorare la visibilità stradale, avranno un costo complessivo di oltre 20mila euro

Più visibilità lungo la bretella autostradale grazie ai lavori di potatura degli alberi di leccio in via della Fratellanza. L’opera ha la finalità di aumentare la sicurezza stradale ridefinendo i contorni della carreggiata – di proprietà di Autostrade spa ma la cui manutenzione spetta al Comune – e fa parte di un intervento che comprende anche altre vie del territorio comunale, affidato durante l’estate alla ditta teramana Eurocoop Laga s. c. a rl di Valle Castellana per l’importo complessivo di € 20.341.

I lavori, iniziati in questi giorni per approfittare del riposo vegetativo delle piante, si stanno svolgendo anche nella pineta di via Lazio per alleggerire le chiome dei pini e in via Monte Conero per ridimensionare le querce. In generale, nell’atto di affidamento, sono comprese opere nelle seguenti vie e zone:

– Via Valtesino (aranci, oleandri)

– Via Lazio (pini)

– Tesino Village (palme, oleandri)

– Via Della Fratellanza (lecci, palme)

– Via Monte Conero (querce)

– Via Pertini (siepe)

– Via Procida (siepe)

– Via Umbria (siepe)

– Via XXV Aprile (siepe).

Quello sulla sicurezza stradale e urbana è un impegno costante dell’Amministrazione comunale: “Per noi un impegno prioritario – afferma il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti -. Nella recente variazione di bilancio approvata lunedì scorso dal Consiglio comunale sono stati previsti altri 5.000 euro per opere sulla sicurezza. L’intervento lungo la bretella autostradale è volto ad aumentare la visibilità stradale, oltre che a delinearne il percorso nella logica di un viale alberato”.