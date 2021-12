Prende il via a Monteprandone il corso di teatro per giovani e adulti L'iniziativa è totalmente gratuita

Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La Casa di Asterione”, organizza un corso di teatro gratuito riservato a giovani e adulti.

Sabato 11 dicembre, alle ore 16, presso l’Auditorium Centro Pacetti in via San Giacomo n. 107 a Centobuchi di Monteprandone, è in programma un incontro di presentazione dell’iniziativa.

Il corso è rivolto a principianti e appassionati che vogliono esplorare e approfondire il mondo della recitazione teatrale calcando un vero palcoscenico. Il corso è proteso all’acquisizione da parte degli allievi di una maggior consapevolezza di sé sulla scena e per riflesso anche nella propria quotidianità.

Attraverso il gioco del teatro e delle sue specifiche regole, la fantasia, l’immaginario, gli allievi potenzieranno la propria presenza, impareranno a “parlare” con il corpo, esploreranno il proprio mondo interiore e lo metteranno al servizio del gioco e del divertimento scenici.

Le lezioni saranno tenute dal regista, attore, educatore ed operatore di teatro per il sociale Roberto Paoletti e dall’attore Marco Santamaria, entrambi con esperienza pluriennale nel campo teatrale.

La partecipazione è gratuita, età minima richiesta 14 anni. E’ richiesto il possesso di green pass base in corso di validità. Per informazioni e iscrizioni 3280823256; email: lacasadiasterione@libero.it.