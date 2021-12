Ascoli: omicidio Lettieri, Petre Lambru condannato a 14 anni di reclusione La decisione del Tribunale di Ascoli Piceno è arrivata nella giornata di martedì 21 dicembre

Arrivato nella giornata di martedì 21 dicembre il verdetto del Tribunale di Ascoli nei confronti di Petre Lambru, 57enne di nazionalità rumena accusato insieme al nipote di aver ucciso il 15 gennaio scorso l’ex-collaboratore di giustizia Franco Lettieri.

Il Gup Alessandra Panichi ha condannato l’uomo a 14 anni di reclusione per omicidio in concorso. Lambru, condannato inoltre al pagamento di un risarcimento da quantificare in sede civile, ha continuato sempre a professarsi innocente, dichiarando come l’esecutore materiale dell’omicidio sia stato solamente suo nipote, 17enne all’epoca del fatto.

Nell’ottobre scorso, lo stesso Tribunale aveva ritenuto colpevole il giovane, condannandolo a 11 anni e 4 mesi di reclusione.