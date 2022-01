Scontro tra due automobili tra Grottammare e Ripatransone, interviene l’eliambulanza Rimasti feriti i conducenti di entrambi i mezzi: per uno di loro disposto il trasporto all'ospedale di Torrette di Ancona

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 3 gennaio lungo la Strada Provinciale “Valtesino”: due le automobili rimaste coinvolte nell’impatto.

Lo scontro si è verificato secondo cause tutt’ora in corso di ricostruzione, al confine tra i territori comunali di Ripatransone e Grottammare. Entrambi i conducenti delle due vetture sono rimasti feriti: ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, per il quale è scattato il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’altro automobilista, di 48 anni, è stato invece condotto presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dello schianto insieme a Vigili del Fuoco e sanitari del 118.