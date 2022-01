Ascoli, slitta al 31 maggio la scadenza per richiedere il Contributo di Autonoma Sistemazione In precedenza, il limite massimo per la presentazione della dichiarazione era fissato al 15 gennaio

In base alle recenti indicazioni formalizzate dalla cabina di coordinamento Protezione Civile – Presidenti delle Regioni colpiti dal Sisma 2016, si comunica che la scadenza del 15/01/2022 prevista per la presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio del C.A.S., è stata prorogata al 31/05/2022.

La nuova modulistica da utilizzare per le suddette dichiarazioni non è stata ancora pubblicata dal Dipartimento Protezione Civile.

Si raccomanda l’utenza interessata a visionare frequentemente il sito Comunale, ove verranno riportate tutte le informazioni riguardanti le dichiarazioni da presentare, in ossequio a quanto verrà prescritto dalla competente Protezione Civile.