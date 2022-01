Ascoli, prorogati i termini per presentare domanda per il Servizio Civile Universale C'è tempo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 febbraio

71 Letture Cronaca

Prorogata al 10 febbraio 2022, alle ore 14, la scadenza per la presentazione delle domande di Servizio civile universale. Lo ha stabilito il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 46 del 25 gennaio 2022. Per informazioni sui progetti attivi nel territorio è possibile consultare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20159.

Possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del bando e, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fermo restando i requisiti, possono ripresentare domanda i giovani che nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza sanitaria, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente.

Restano invariate le modalità di presentazione delle candidature. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Sulla piattaforma è disponibile anche una guida per la compilazione e la presentazione della Domanda online. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per la domanda online di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.